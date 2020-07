SANOFI et GSK livreront jusqu'à 60 millions de doses de leur futur vaccin au Royaume-Uni

(AOF) - Sanofi et GSK ont annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord avec le gouvernement britannique visant la fourniture de 60 millions de doses de leur vaccin contre la Covid-19, sous réserve de la signature d'un contrat définitif. Le candidat-vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un vaccin contre la grippe et sur la technologie éprouvée de production d'adjuvants à usage pandémique mise au point par GSK.

Kate Bingham, présidente du groupe de travail sur les vaccins du gouvernement britannique, a déclaré: "Grâce à cet accord avec GSK et Sanofi, le groupe de travail sur les vaccins peut ajouter un autre type de vaccin aux trois types déjà sécurisés. Cette diversité est importante parce que nous ne savons pas encore lequel, le cas échéant, se révélera générer une réponse sûre et protectrice à la COVID-19. Bien que cet accord soit une très bonne nouvelle, nous ne devons être ni complaisants ni trop optimistes."

Sanofi dirige le développement clinique et les procédures d'enregistrement du vaccin et prévoit de débuter une étude de phase I/II en septembre, suivie d'une étude de phase III d'ici à la fin de 2020. Si les données sont positives, son approbation réglementaire pourrait être obtenue dès le premier semestre de 2021. Parallèlement, Sanofi et GSK augmentent leurs capacités de production de l'antigène et de l'adjuvant pour pouvoir assurer la fabrication de jusqu'à un milliard de doses par an.

Des discussions actives sont en cours avec des organisations internationales, le gouvernement des États-Unis et la Commission européenne, avec l'Italie et la France dans l'équipe de négociation, pour la fourniture du vaccin.

Les deux partenaires prévoient également de mettre une portion significative de leur production totale à la disposition de l'initiative mondiale " Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator " pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable à des tests de dépistage de la Covid-19, ainsi qu'à des traitements et vaccins contre cette maladie.