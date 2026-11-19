Sanofi SASY.PA envisage d'acquérir le laboratoire pharmaceutique américain Insmed INSM.O , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

L'action Insmed, dont la capitalisation boursière s'élève à 26,28 milliards de dollars selon les données de LSEG, a progressé de 14%. Insmed n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Sanofi a déclaré ne pas commenter les rumeurs de marché.

Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi est en pourparlers avec des conseillers alors qu'il étudie une éventuelle opération concernant Insmed, a rapporté Bloomberg, citant ces sources qui ont souhaité rester anonymes pour des raisons de confidentialité.

Les discussions se poursuivent et un éventuel accord pourrait encore prendre plusieurs semaines, ajoute le rapport.