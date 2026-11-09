Sanofi entouré, plusieurs analystes relèvent leur objectif de cours

Sanofi se distingue parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce matin ( 1,77%, à 85,22 euros). Le titre est porté par plusieurs analystes qui se montrent positifs et relèvent leur cible de cours sur l'action du laboratoire pharmaceutique français.

UBS a réagi à la publication du troisième trimestre en indiquant qu'elle était nettement supérieure aux attentes, portée par la surperformance de Dupixent, son traitement phare qui a généré 39,37% des ventes du groupe entre juillet et septembre.

La banque suisse ajoute que le levier opérationnel, de nouveaux gains de productivité sur les frais généraux et administratifs ainsi que des dépenses de R&D contenues ont amplifié le levier sur l'Ebit des activités ( 26%).

UBS ajoute toutefois que le pipeline est pratiquement vide et que plus Dupixent grossit, plus le défi de son remplacement s'annonce complexe. Les analystes saluent toutefois la lucidité de la nouvelle équipe dirigeante sur ce nouvel enjeu, mais ils pensent que les investisseurs attendent des solutions concrètes. La direction a clairement indiqué que la réponse passerait par des opérations significatives de fusions-acquisitions ou d'accords de licence. De son côté, la banque suisse estime qu'environ 35 à 40 milliards d'euros pourraient être déployés si Sanofi portait son ratio dette nette sur Ebitda 2028 à 3x. La question est de savoir quelles pourraient être les cibles.

UBS a dressé une liste des points importants à retenir de la conférence avec les analystes. Il faut notamment retenir que la surperformance de Dupixent va se modérer, la direction prévoit d'ajuster le protocole des essais de phase 3 en cours afin d'accroître leur probabilité de succès, et que la concurrence par les prix de Merck sur Beyfortus a été plus virulente qu'attendu, mais le quatrième trimestre devrait enregistrer un rebond de l'activité Vaccins grâce aux livraisons tardives pour la grippe.

UBS reste à neutre sur le titre Sanofi, mais relève sa cible de cours de 78 à 88 euros.

L'avis de Baader Europe et BNP Paribas

De son côté, Baader Europe fait le même constat en précisant que ces dernières années, la croissance de Sanofi a reposé presque exclusivement sur Dupixent, son traitement de référence en immunologie, même si les médicaments contre les maladies rares et les insulines ont apporté un certain soutien récemment.

La récente publication du troisième trimestre est supérieure aux attentes, grâce à Dupixent, et permet aux analystes de relever leurs prévisions de résultats et leur objectif de cours. Toutefois, pour que le titre Sanofi bénéficie d'une revalorisation durable, la nouvelle directrice générale va devoir apporter des réponses concrètes aux craintes des investisseurs sur l'après-Dupixent. Là aussi, des acquisitions "audacieuses" sont attendues, mais elles doivent être mises en balance avec le risque de surpayer.

Baader Europe reste à ajouter sur l'action et relève son objectif de cours de 104 à 109 euros.

Enfin, de son côté, BNP Paribas a relevé le titre de neutre à surperformance avec une cible de 102 euros, contre 79 auparavant.