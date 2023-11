Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: en vert, un broker confirme son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - Sanofi gagne près de 0,6%, soit l'une des plus fortes hausses du CAC40 du jour, alors que Oddo BHF a annoncé ce matin maintenir sa note de 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours inchangé de 94 euros.



Le bureau d'analyses rappelle que Sanofi a publié ce matin les résultats de son second essai de phase 3 évaluant Dupixent dans le traitement de la bronchite chronique (COPD).



Les résultats de son essai sont 'positifs et cohérents', et ont montré une diminution de 34% des exacerbations aiguës modérées à sévères de la BPCO sur une période de 52 semaines.



'La publication de ces résultats intervient près de 6 mois avant nos anticipations et devraient ainsi rassurer un peu le marché en amont de la journée R&D prévue le 7 décembre prochain', souligne l'analyste.



Oddo BHF indique que ces résultats cliniques confirment les ambitions du groupe dans le traitement de la COPD et que le consensus enregistre déjà des ventes ajustées de 1,5 MdE en 2030 dans cette indication (1,8 MdE non ajusté).



'Les révisions à la hausse devraient être mesurées mais le sentiment positif sur le titre ce matin exacerbé après son profit warning du T3. Le groupe prévoit de déposer une demande d'extension d'indication avant la fin de l'année dans cette indication', conclut le broker.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.29%