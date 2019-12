Sanofi en tête du CAC 40, le plan stratégique bien accueilli

Le siège de Sanofi, à Paris. (crédit photo : Sanofi)

(AOF) - Seule progression de l'indice CAC 40 dans les premiers échanges, Sanofi gagne 4,39% à 85,60 euros à la suite de la présentation de son plan stratégie en amont de sa réunion investisseurs. Paul Hudson, Directeur général depuis juin dernier, souhaite un groupe pharmaceutique plus recentré, plus économe, plus rentable et plus dynamique. Il anticipe une progression de sa marge opérationnelle des activités, qui devrait atteindre 30 % d'ici à 2022 et dépasser 32 % en 2025. L'entreprise annonce également des économies de deux milliards d'euros d'ici à 2022.

Ces économies lui permettront d'investir dans ses principaux leviers de croissance, d'accélérer le développement de ses projets prioritaires, et de dégager une marge opérationnelle des activités plus élevée.

Elles seront principalement réalisées en limitant les dépenses relatives aux activités dans lesquelles l'entreprise a décidé de se désengager, par des initiatives de dépenses raisonnées (Achats) et par l'amélioration de l'excellence opérationnelle de l'outil de production et de l'efficience de l'organisation.

Sanofi a ainsi annoncé l'arrêt des activités de recherche dans le diabète et les maladies cardiovasculaires et renonce au lancement de l'efpéglénatide. Elle entend également optimiser son modèle commercial pour les maladies cardiovasculaires et la polyarthrite rhumatoïde et, en particulier, procéder au réajustement des ressources dédiées à Praluent (alirocumab) et Kevzara (sarilumab).

Trois grandes entités commerciales

L'entreprise sera structurée en trois grandes entités commerciales globales : Médecine de spécialités (immunologie, maladies rares, maladies hématologiques rares, neurologie et oncologie), Vaccins et Médecine Générale (diabète, cardiovasculaire et produits établis). La Santé Grand Public deviendra une entité commerciale autonome, dotée de fonctions de Fabrication et R&D intégrées.

Sanofi se donne pour objectif d'augmenter d'environ 50 % son cash-flow libre d'ici à 2022, comparativement à une base ajustée de 4,1 milliards d'euros en 2018.

Les liquidités dégagées seront réparties, par ordre de priorité, dans les investissements dans la croissance organique ; les opérations de Business Development et de fusions et acquisitions centrées sur des opportunités ciblées destinées à renforcer le leadership scientifique et commercial de l'entreprise dans ses principaux domaines thérapeutiques ; l'augmentation du dividende et les opérations de rachat d'actions visant à éviter la dilution.

Par ailleurs, Sanofi a la possibilité de générer des flux de trésorerie supplémentaires par la cession de certains actifs, en rationalisant en particulier les Produits Établis et en monétisant sa participation dans le capital de Regeneron.

Forte croissance anticipée du Dupixent

S'agissant de sa stratégie de croissance, Sanofi anticipe une forte croissance de Dupixent (dupilumab) et s'est fixé pour objectif de réaliser, en rythme de croisière, plus de 10 milliards d'euros de ventes pour ce médicament dont le mécanisme d'action unique cible la voie de l'inflammation de type 2.

Les ventes nettes de vaccins entre 2018 et 2025 devraient, elles, enregistrer une croissance annuelle moyenne comprise entre 5% et 10% grâce à des produits différenciés, à l'expansion du marché et à de nouveaux lancements.

Dans son portefeuille de développement, Sanofi a identifié six médicaments prioritaires ayant le potentiel de transformer la vie des patients.

Les leviers additionnels de croissance de Sanofi incluent des traitements dans les domaines de l'oncologie, de l'hématologie, des maladies rares et de la neurologie ainsi qu'une forte présence sur le marché chinois.