Sanofi: en retrait limité avec l'aide d'un broker

(CercleFinance.com) - Sanofi surperforme la tendance à Paris avec un repli de 1% seulement, aidé par des propos d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' et rehausse son objectif de cours de 119 à 122 euros sur le titre du géant français de la santé.



'L'Efa peut apporter de grands bénéfices aux personnes atteintes d'hémophilie A qui ne sont pas de bons candidats pour Hemlibra', estime le broker, pointant que les données de la phase III sont attendues pour ce premier trimestre 2022.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.36%