Sanofi en repli : une éventuelle offre sur Horizon Therapeutics se fera en numéraire

(AOF) - Sanofi (-1,85% à 85,73 euros) affiche la seconde plus forte baisse du CAC 40 après avoir confirmé ce matin son engagement dans des discussions en vue de l’acquisition de Horizon Therapeutics, société biotech irlandaise, spécialiste des maladies rares et auto-immunes. "Il n'y a aucune certitude quant à la remise effective d’une offre, ni quant aux termes d’une telle offre, le cas échéant", a précisé le groupe pharmaceutique dans son communiqué, annonçant que la transaction se ferait uniquement en numéraire. Le risque de dilution est ainsi écarté, souligne Invest Securities.

Le titre Sanofi s'est remis à baisser ce jour comme après l'annonce des discussions par Horizon le 30 novembre.

Horizon a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires en progression de 47% à 3,23 milliards de dollars pour un bénéfice net de 534,50 millions de dollars. La société biotech irlandaise s'était adjugé plus de 27% après l'annonce des pourparlers et affiche désormais une capitalisation de près de 22,9 milliards de dollars.

Invest Securities rappelle qu'il s'agirait d'une acquisition majeure pour Sanofi, dont l'acquisition la plus importante était Genzyme, rachetée en 2011 pour un montant de 20 milliards de dollars.

Chacun des candidats au rachat de Horizon est tenu d'annoncer s'il a ou non une intention ferme de faire une offre sur la société au plus tard à 17h00 (heure de New York) le 10 janvier 2023.

A l'instar de plusieurs analystes, Credit Suisse a salué hier la " logique stratégique forte " de l'opération pour Sanofi, " compte tenu de la complémentarité des forces dans le domaine des maladies rares et de l'immunologie ", qui laisse entrevoir " un fort potentiel de synergies sur les frais généraux et administratifs et la R&D " à hauteur de 500 millions d'euros. Qui plus est selon l'analyste la forte présence de Sanofi en dehors des États-Unis pourrait propulser les ventes d'Horizon.

Credit Suisse envisage des synergies de revenus de 5% d'ici la quatrième année et un impact positif de 12% au niveau du bénéfice par action de base en 2026. Le broker fait l'hypothèse d'un rachat entièrement en numéraire de 26 milliards de dollars. Le ratio d'endettement du groupe français passerait de 0,6 à 1,7 en 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial, créé en 1994, premier européen, et 1er mondial dans les vaccins ;

- Ventes équilibrées de 37,8 Mds€ provenant de 4 divisions : la médecine générale pour 34 %, la médecine de spéciaités (immunologie, neurologie et oncologie) pour 35 %, les vaccins pour 20 % et la santé grand public ;

- Part croissante des émergents (34 % des ventes) derrière les Etats-Unis (38 %) et l’Europe (28 %);

- Modèle d’affaires en 4 points : une organisation simplifiée, un portefeuille restructuré et contenant plus de produits biologiques, une R&D transformée et des ambitions fortes en termes de rentabilité et de solidité financière ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal : 9,48 % des actions et 16,95 % des droits de vote), Serge Weinberg présidant le conseil d’administration de 16 membres, Paul Hudson étant directeur général ;

- Bilan sain avec une dette nette de 12,2 Mds€ et un autofinancement libre de 3,2 Md€ à fin juin.

Enjeux

- Plan « Play to win » 2020-2025 visant à créer un groupe agile et n° 2 mondial :

- 2020/22 : marge opérationnelle de 30 %, 2,5 Mds€ d’économies de coûts,

- 2023/25 : réduction d’1/3 des familles de produits, productivité guidée par la R&D et le digital dans les usines et marge opérationnelle de 32 % ;

- Stratégie d’innovation :

- 5 axes de recherche : immunologie & inflammation, oncologie, neurologie (scléroses notamment), maladies hématologiques rares & maladies rares, vaccins,

- 91 projets en cours dont 29 en phase 3 et 5 en attente de visas par les autorités,

- développée en collaboration -Kymera pour l’immunologie, Translate Bio dans les ARN pour vaccins- ou par acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab pour l’oncologie,

- soutenue par des plateformes technologiques : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant pour 2050 la neutralité carbone,

- 2030 : recul de 55 % des émissions de CO2 pour les scopes 1 & 2 et de 30 % pour le scope 3,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins,

- 2025 : écoconception de tous les nouveaux produits ;£

- 2022 : lancement d’Impact, médicaments vendus sans profit dans 40 pays pauvres,

- émissions de lignes de crédit indexées sur le développement durable ;

- Retombées des 5 médicaments « prioritaires » : Amcenestrant (cancer du sein), Fitusiran (ARN pour hémophilie), Efanesoctocog (hémophilie), Nirsévimab et Nisévimab (virus respiratoires) et Tolébrutinib (sclérose en plaques) :

- Suivi commercial des médicaments approuvés par la FDA (Dupixent) ou reconnus comme inno-vants (Efanesoctocog alpha pour l’hémophilie) et homologués par la Commission européenne (Nexviadyme® et Xenpozyme) ;

- Après Origimm, spécialisée dans la recherche sur les affections cutanées, Kadmon et Owkin, ac-quisition d’Amunix en immuno-oncologie, renforçant le portefeuille R&D d’agents biologiques.

Défis

- Image ternie par le retard du vaccin contre le Covid 19 ;

- Conflit russo-ukrainien : risque de retard dans l’achèvement des essais cliniques sur patients dans la Sclérose en Plaque et la Bronchopneumopathie Chronique Obstructive ;

- Suivi des approbations préliminaires : Altuvilio (examen prioritaire accordé par la FDA) et re-commandations du CHMP pour le Beyfortus et l’Enjaymo ;

- Après le fort bond des revenus, tirés par les vaccins au 3ème trimestre, 2ème rehaussement de l’objectif 2022 d’une croissance d’au moins 16 % du bénéfice par action.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.