Sanofi : en repli malgré une analyse positive

(CercleFinance.com) - Le 10 décembre prochain, Sanofi organisera son CMD à Boston. Ce sera l'occasion pour Paul Hudson, nouveau CEO du groupe, de dévoiler sa stratégie MT indique Oddo. Avant cette réunion, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 94 E sur la valeur. ' Les principaux sujets qui devront être abordés selon nous : 1/ revue stratégique sur la diversification du groupe ; 2/ évolution des ventes de Dupixent ; 3/ compétition en Hémophilie ; 4/ l'orientation du Pipeline ; 5/ calendrier en Chine ; 6/ programme de restructuration ; 7/ allocation du Cash-Flow '. Oddo indique que sa thèse d'investissement est maintenue en amont de ce rendez-vous. ' Le stock nous semble toujours aussi attractif à la vue de la valorisation actuelle. Le PE 2020e de 13.3x c'est-à-dire une décote de 15% vs ses pairs pour une croissance que nous estimons de +8.2% sur la période 18-22 (vs 8.8% pour le secteur) '.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.72%