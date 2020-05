Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : en repli malgré la cession des titres Regeneron Cercle Finance • 26/05/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le titre Sanofi est en repli de plus de 1% ce matin après avoir annoncé son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6 % pour un montant estimé de 13.2 Md$ (au cours actuel). ' Nous privilégions à CT des acquisitions spécifiques dans un but de renflouer le pipeline de la société en propre. En conclusion, nous voyons cet accord comme opportuniste entre les deux parties à la vue de la performance du cours de Regeneron depuis ce début d'année (52%) ' indique Oddo. ' Les fonds devraient probablement être réaffectés à des acquisitions M&A bolt-on. Le groupe souhaite (i) investir dans la croissance organique, (ii) dans du M&A, (iii) dans la hausse du dividende et (iv) dans des rachats d'actions anti-dilutifs. L'option M&A nous paraît la plus viable avec des cibles plutôt à un stade précoce en oncologie, immunologie ou thérapie génique où le groupe cherche à devenir un leader ' indique Invest Securities.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.16%