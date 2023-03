Sanofi: en nette hausse après l'essai positif Dupixent information fournie par Cercle Finance • 23/03/2023 à 16:41

(CercleFinance.com) - Sanofi gagne près de 5% à Paris, profitant de ses résultats sur Dupixent et d'une analyse de Oddo qui confirme sa note de surperformance, avec un objectif de cours inchangé de 105 euros.



Le bureau d'analyses juge ainsi comme 'extrêmement positifs pour le groupe' les résultats positifs de l'essai évaluant Dupixent dans la bronchite chronique du fumeur (COPD).



L'analyste précise que l'ensemble des critères primaires et secondaires ont été atteints dans cet essai avec notamment : i/ une réduction statistiquement significative (30%) des exacerbations vs placebo, ii/ une amélioration significative de la fonction pulmonaire et iii/ une amélioration de la qualité de vie du patient.



'Avec Dupixent et itepekimab, Sanofi a la capacité de répondre au marché de la COPD. Ce second actif est actuellement en phase III et les résultats sont prévus en 2025 (initialement anticipé fin 2024 selon nous)', souligne Oddo.