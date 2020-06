Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : en légère hausse, un analyste confirme son conseil Cercle Finance • 12/06/2020 à 12:45









(CercleFinance.com) - Le titre est en légère hausse alors que Crédit Suisse a confirmé ce matin son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de 105 E. ' Sanofi reste le premier choix du secteur en raison de la faible valorisation actuelle et d'une amélioration attendue des rendements, la nouvelle direction concentrant mieux les ressources de R&D et de marketing ' indique le bureau d'analyses. Sanofi a organisé le troisième de ses quatre événements de R&D, axé sur Dupixent. Le PDG souligne que Dupixent offre déjà une excellente efficacité et sécurité et pourrait maintenir son niveau de soins. Crédit Suisse estime que le groupe est confiant dans sa capacité à conserver son leadership en matière de dermatite atopique (MA) et d'autres maladies inflammatoires de type 2.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.22%