Sanofi : en hausse, un broker en soutien

(CercleFinance.com) - Le titre Sanofi avance ce mercredi de +2%, porté par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, appréciant 'des résultats positifs [sur son candidat médicament Avaglucosidase]', même si ceux-ci 'auraient pu être plus tranchés'. 'Les résultats de l'essai justifient le dépôt du dossier d'enregistrement en cette seconde partie d'année. Le critère primaire de non-infériorité est atteint avec à la clé une amélioration significative de l'aspect clinique pour le patient. De plus, le médicament ne présente aucun signe de sécurité spécifique (vs Myozyme) ce qui devrait permettre une approbation mi-2021', indique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 103 euros sur la valeur, pour un potentiel de +13%.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.05%