Sanofi : en hausse, un broker apprécie l'accord avec GSK

(CercleFinance.com) - Le titre Sanofi avance ce mercredi de +0,3%, poussé par l'analyste Oddo BHF qui confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, après l'annonce d'une collaboration avec GSK contre le Covid-19. 'Les deux groupes annonçaient hier en journée la signature d'une lettre d'intention pour un accord de collaboration de développement d'un vaccin contre le COVID-19 avec adjuvant. Cette collaboration permettra ainsi de combiner la technologie d'ADN recombinant permettant de répliquer les protéines de surface S du COVID-19 de Sanofi à la technologie de production de vaccins avec adjuvants de GSK. Ces 2 technologies complémentaires permettraient à terme de développer, produire et distribuer des quantités suffisantes de vaccin anti-COVID19', apprécie le broker, qui estime dans sa note que 'l'union fait la force'. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 91 euros, pour un potentiel de hausse de +10%.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.70%