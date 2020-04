Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : en baisse, mais un broker apprécie une étude Cercle Finance • 28/04/2020 à 11:32









(CercleFinance.com) - Le titre Sanofi recule ce matin de -0,3%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'achat' sur celui-ci, conforté par des résultats positifs pour Libtayo en monothérapie. 'Ces premiers résultats sont donc clairement encourageants et arrivent un an avant nos attentes. Keytruda monopolise principalement l'indication en monothérapie chez cette patientèle. Libtayo pourra devenir ainsi une alternative de choix dans la prise en charge de ces patients. Nous croyons que les résultats en combinaison avec la chimio seront également extrêmement importants pour la clinique car l'évolution de ces patients est rapide et la combinaison passe rapidement après la monothérapie', commente le broker. Oddo BHF confirme son objectif de cours de 103 euros, pour un potentiel de +10%.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.49%