Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : émission obligataire pour 1,5 milliard d'euros Cercle Finance • 25/03/2020 à 07:15









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce avoir placé une émission d'obligations à taux fixe en deux tranches de 750 millions d'euros chacune, à échéance avril 2025 et avril 2030, portant intérêt aux taux annuels de 1,000% et de 1,500% respectivement. Les obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note. La transaction permet à Sanofi de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa dette. Le groupe de santé affectera le produit net à ses besoins généraux.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.31%