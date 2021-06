Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : échec d'une étude sur venglustat dans la PKD Cercle Finance • 01/06/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce qu'une étude pivot de phase II/III consacrée au venglustat dans le traitement de la polykystose rénale autosomique dominante (PKD) n'a pas atteint son critère de futilité, et qu'il a donc mis un terme au programme clinique dans cette indication. Le profil de sécurité du venglustat reste toutefois cohérent avec les résultats rapportés antérieurement, et les données relatives aux biomarqueurs tirées de cette étude ont confirmé qu'il exerce bien un effet inhibiteur sur la voie des glycosphingolipides.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.13%