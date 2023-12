Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: échec d'un programme de développement clinique information fournie par Cercle Finance • 21/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce mettre fin à son programme évaluant le tusamitamab ravtansine, après qu'un essai de phase III dans le traitement de deuxième ligne du CBNPC (cancer bronchopulmonaire non à petites cellules) n'a pas atteint son critère d'évaluation primaire.



Malgré une amélioration tendancielle de la survie globale, l'analyse finale n'a en effet pas permis d'établir que ce traitement améliore la survie sans progression, comparativement au docétaxel. Le produit a présenté un profil de sécurité similaire à celui déjà observé.



Sanofi précise néanmoins qu'il 'continuera d'explorer le potentiel des conjugués anticorps-médicament composés de l'anticorps tusamitamab et poursuivra ses recherches sur le rôle du CEACAM5 dans plusieurs types de cancer'.





