Sanofi : échec d'un essai de phase III dans le pemphigus

(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'essai PEGASUS de phase III évaluant le rilzabrutinib dans le traitement du pemphigus, une maladie de la peau auto-immune rare, n'a pas atteint son critère d'évaluation principal, ni ses critères secondaires. Le profil de tolérance est resté similaire à celui observé précédemment et aucun nouveau signal de sécurité n'a été identifié. Sanofi poursuit l'évaluation des données de cet essai et prévoit de les présenter en détail dans le cadre d'un futur congrès médical. Le rilzabrutinib fait aussi l'objet d'un essai clinique de phase III dans la thrombocytopénie immune et d'un essai de phase II dans la maladie à IgG4. D'autres étude de phase II portant sur des maladies immunologiques devraient débuter en 2021.

