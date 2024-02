Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: échec d'un essai de phase 2 contre la SLA information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Denali Therapeutics a annoncé vendredi avoir été informé par son partenaire stratégique Sanofi de l'échec d'un essai clinique de phase 2 dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique (SLA).



D'après la société biopharmaceutique, le SAR443820/DNL788 n'a pas atteint son critère d'efficacité principal dans le cadre de l'étude, qui consistait en une amélioration des scores fonctionnels.



Denali ajoute que Sanofi prévoit de présenter les résultats détaillés de l'étude lors d'un prochain congrès scientifique.



L'étude de phase 2 concernant le SAR443820/DNL788, une petite molécule orale qui franchit la barrière hémato-encéphalique, est néanmoins appelée à se poursuivre comme prévu dans la sclérose en plaque.



Sanofi et Denali Therapeutics avaient annoncé en 2018 leur intention de développer ensemble des médicaments destins au traitement de maladies neurologiques et inflammatoires.



Coté à la Bourse de Paris, l'action Sanofi reculait de 0,6% après cette annonce. A Wall Street, le titre Denali chutait de plus de 7%.





