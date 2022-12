Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: Dupixent approuvé dans le prurigo nodulaire information fournie par Cercle Finance • 15/12/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché de son Dupixent dans l'Union européenne au traitement du prurigo nodulaire modéré à sévère de l'adulte candidat à un traitement systémique.



Dupixent devient ainsi le premier et le seul médicament ciblé expressément indiqué pour le traitement, en Europe et aux États-Unis, de cette maladie dermatologique chronique et invalidante, ayant de lourdes répercussions sur la qualité de vie.



Cette approbation est fondée sur les résultats d'un programme passé directement en phase III ayant montré que près de trois fois plus de patients traités par Dupixent ont présenté une diminution cliniquement significative de leurs démangeaisons à 24 semaines.





