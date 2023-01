Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: données positives publiées sur les cellules NK information fournie par Cercle Finance • 16/01/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce la publication le 12 janvier, dans Nature Biotechnology, de données précliniques issues d'études menées avec Sanofi, données qui soutiennent le développement clinique de l'anticorps trifonctionnel ciblant CD123.



Ces données montrent en effet le contrôle des cellules de leucémie aiguë myéloïde (LAM) par un anticorps trifonctionnel engageant les cellules NK ('Natural Killer' cell engager) via NKp46-CD16a et ciblant CD123.



'Chez Sanofi, nous développons un portefeuille diversifié en oncologie comprenant des innovations basées sur le potentiel des cellules NK', rappelle Valeria Fantin, responsable de la recherche en oncologie.



Un essai clinique de phase 1/2, sponsorisé par Sanofi, évaluant IPH6101/SAR'579 dans la LAM récidivante ou réfractaire, la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B ou le syndrome myélodysplasique de haut risque, est d'ailleurs en cours.





