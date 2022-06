Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Sanofi: données positives pour le vaccin Covid-19 Bêta information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 08:48

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK annoncent les données positives de l'essai de leur vaccin bivalent D614 et Bêta (B.1.351), 'premier candidat à démontrer son efficacité, dans le cadre d'un essai contrôlé par placebo et dans un contexte de circulation élevée du variant Omicron'.



Une primovaccination avec le candidat-vaccin contenant l'antigène Bêta présente une efficacité de 64,7% contre les infections symptomatiques chez l'adulte et une efficacité de 75,1% chez les participants précédemment infectés par la Covid-19.



S'agissant d'Omicron, l'analyse de séquençage réalisée à ce jour montre une efficacité de 72% chez l'ensemble des adultes et une efficacité de 93,2% chez les personnes qui ont déjà été infectées par le SARS-CoV-2.



Ces toutes premières données d'efficacité, dans un contexte épidémique dominé par le variant Omicron, confortent donc la pertinence d'un vaccin contenant l'antigène Bêta. Le vaccin a aussi présenté un profil de sécurité et de tolérance favorable.