Sanofi: données positives pour l'hémophilie dans le NEJM

(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication par le NEJM (New England Journal of Medicine) des données de phase III sur son médicament expérimental efanesoctocog alpha une fois par semaine, qui 'illustrent son potentiel à transformer le traitement de l'hémophilie A'.



'Ces données démontrent que l'efanesoctocog alpha permet d'obtenir des niveaux d'activité du facteur VIII normaux ou quasi-normaux (supérieur à 40%) pendant la majorité de la semaine à raison d'une dose par semaine', précise le groupe de santé.



Sanofi rappelle que son efanesoctocog alpha fait actuellement l'objet d'un examen accéléré de la part de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, dont la décision est attendue le 28 février prochain.





