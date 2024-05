Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: données positives pour Dupixent dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la présentation de données de dernière heure de l'étude de phase III NOTUS évaluant l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab), données confirmant les résultats décisifs positifs obtenus dans le cadre de l'étude de phase III BOREAS.



Elles montrent que, dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) avec signature inflammatoire de type 2, Dupixent a permis de réduire de 34% les exacerbations et d'améliorer la fonction respiratoire, comparativement au placebo.



'Dupixent a le potentiel de devenir la premier nouveau médicament pour le traitement de la BPCO depuis plus de dix ans, de même que le tout premier médicament ciblé dans cette indication', ajoute le géant pharmaceutique.



Ces données ont été présentées dans le cadre d'une session d'actualité du Congrès international 2024 de l'American Thoracic Society (ATS) et publiées simultanément dans le New England Journal of Medicine (NEJM).





