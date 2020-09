Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : données positives en cancer du poumon Cercle Finance • 21/09/2020 à 07:53









(CercleFinance.com) - Sanofi indique qu'une présentation de dernière minute au congrès de l'ESMO montre qu'une monothérapie par Libtayo a réduit le risque de décès de 32%, comparativement à la chimiothérapie, chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules. Le géant de la santé ajoute qu'une analyse pré-spécifiée des données des patients dont 50% ou plus des cellules tumorales exprimaient la protéine PD-L1, a montré que Libtayo a réduit le risque de décès de 43%. Ces résultats formeront la base des soumissions qui seront présentées aux autorités réglementaires, en particulier celles des États-Unis et de l'Union européenne. Libtayo est développé conjointement par Sanofi et Regeneron.

