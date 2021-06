Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : données positives dans les agglutinines froides Cercle Finance • 11/06/2021 à 09:22









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que de nouvelles données présentées au Congrès de l'EHA 2021 confirment que son sutimlimab peut devenir le premier traitement approuvé de l'hémolyse pour les personnes avec une maladie des agglutinines froides, anémie hémolytique auto-immune. L'étude CADENZA de phase III a en effet atteint son critère composite principal avec des résultats statistiquement significatifs ; les données relatives aux critères d'évaluation secondaires sont par ailleurs cliniquement significatives. 'Ces résultats apportent la preuve que le sutimlimab inhibe rapidement l'hémolyse déclenchée par l'activation du C1, après une semaine de traitement, avec un effet thérapeutique soutenu tout au long de l'étude', affirme le groupe de santé.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.60%