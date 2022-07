Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: données positives dans l'oesophagite chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 08:02









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que l'essai de phase III cherchant à évaluer l'utilisation expérimentale de son Dupixent (dupilumab) chez l'enfant âgé d'un à 11 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles a atteint son critère d'évaluation primaire.



En effet, 68% des patients ayant reçu la dose la plus élevée de Dupixent et 58% la dose la plus faible ont présenté une rémission histologique à la semaine 16. Le schéma posologique était fonction du poids des patients.



Ce cinquième essai pivot mené chez le jeune enfant dans le traitement de trois maladies présentant une signature inflammatoire de type 2 a permis de conforter le profil de sécurité et d'efficacité bien établi de Dupixent.





