Sanofi: données positives dans l'oesophagite chez l'enfant

(CercleFinance.com) - Sanofi indique qu'un essai de phase III a permis de démontrer que le profil d'efficacité et de sécurité de Dupixent, administré pendant une durée d'un an à des enfants âgés d'un à 11 ans atteints d'oesophagite à éosinophiles, est resté constant.



Ces résultats positifs représentent la première analyse des données à long terme relatives à cette tranche d'âge et feront l'objet d'une communication de dernière heure le 25 octobre, dans le cadre du Congrès scientifique 2023 de l'American College of Gastroenterology.



Une demande de licence supplémentaire de produit biologique fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire aux États-Unis ; s'il est approuvé, Dupixent sera le premier et le seul médicament approuvé par la FDA pour cette maladie dans cette catégorie d'enfants.





