Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: données positives dans l'hémophilie chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 18/07/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de la publication par le NEJM des données de phase III de l'étude XTEND-Kids montrant qu'Altuviiio a le potentiel de transformer la prise en charge thérapeutique des enfants de moins de 12 ans atteints d'hémophilie A sévère.



Le médicament, à raison d'une dose par semaine, permet d'obtenir des taux soutenus d'expression du facteur VIII chez ces patients, et confère une protection hautement efficace contre les saignements, sans entraîner le développement d'inhibiteurs du facteur VIII.



Altuviiio est approuvé pour la prophylaxie de routine, le traitement à la demande des épisodes hémorragiques et la prise en charge péri-opératoire (chirurgicale) de l'adulte et de l'enfant atteints d'hémophilie A.





Valeurs associées SANOFI 92,02 EUR Euronext Paris 0,00%