Sanofi : données intermédiaires positives pour THOR-707 Cercle Finance • 09/04/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de données cliniques intermédiaires de dernière minute validant le profil 'non-alpha' de THOR-707 (SAR444245), sa nouvelle IL-2 expérimentale, dans un premier essai chez l'homme l'évaluant en monothérapie et en association avec un anti-PD-1. Les résultats cliniques précoces confortent ceux des études précliniques et donnent à penser que THOR-707 pourrait induire une réponse immunitaire antitumorale, sans les effets secondaires médiés par la chaîne alpha. THOR-707 fait l'objet d'essais cliniques chez des adultes porteurs de tumeurs solides au stade avancé ou métastatiques. Ces données intermédiaires seront présentées dans le cadre d'une séance de posters de dernière minute au Congrès annuel de l'AACR.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.05%