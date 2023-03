Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: données favorables dans l'hémophilie A chez l'enfant information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de résultats favorables pour son étude pivot de phase III XTEND-Kids évaluant ALTUVIIIO, à raison d'une dose prophylactique par semaine, chez des patients de moins de 12 ans atteints d'hémophilie A ayant déjà été traités.



L'étude a 'atteint son critère d'évaluation primaire et aucun inhibiteur anti-facteur VIII n'a été détecté chez 74 enfants, dont plus de 50 ont été exposés au traitement pendant au moins 50 jours, soit pratiquement une année complète', selon le groupe de santé.



La conclusion de l'étude XTEND-Kids représente la dernière étape nécessaire à la soumission d'une demande d'approbation réglementaire dans l'Union européenne. La Commission européenne lui a accordé la désignation de médicament orphelin en juin 2019.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -0.09%