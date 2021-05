SANOFI : données encourageantes pour le Dupixent contre l'asthme chez l'enfant

(AOF) - Les données d'un essai pivot présentées au Congrès 2021 de l'ATS montrent que le Dupixent (dupilumab) de Sanofi réduit significativement les crises d'asthme chez l'enfant et améliore sa fonction respiratoire. Dupixent est le seul médicament biologique à améliorer la fonction respiratoire des enfants âgés de 6 à 11 ans souffrant d'asthme modéré à sévère non contrôlé, selon les résultats d'un essai randomisé de phase III, et a le potentiel de devenir la meilleure option thérapeutique de sa classe pharmacothérapeutique pour cette catégorie de patients.

Ces résultats confortent le profil de sécurité bien établi de Dupixent.

La décision de la FDA concernant les enfants souffrant d'asthme modéré à sévère est attendue le 21 octobre 2021.

LEXIQUE

FDA (Food and Drug Administration)

Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

D'excellentes perspectives pour le secteur

Selon Moody's le chiffre d'affaires du secteur devrait progresser de 4 à 6 % en 2021, contre 2 à 4 % prévus initialement.

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

A côté des opportunités existent également des menaces au rang desquelles figurent les baisses de prix potentielles, en particulier aux États-Unis, premier marché mondial. La montée en puissance des biosimilaires (génériques des médicaments biologiques) devrait également contribuer à tirer les prix vers le bas.