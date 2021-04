Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : données de phase III positives pour le nirsevimab Cercle Finance • 26/04/2021 à 09:10









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que selon l'essai de phase III MELODY, le nirsevimab réduit les infections des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) nécessitant une prise en charge médicale, chez les nourrissons prématurés et à terme en bonne santé. Par ces premiers résultats, l'essai de phase III du nirsevimab a atteint son critère d'évaluation principal plus tôt que prévu ; les soumissions réglementaires en vue de son indication pour tous les nourrissons devraient débuter en 2022. Développé par Sanofi en partenariat avec AstraZeneca, le nirsevimab est le premier anticorps monoclonal expérimental à demi-vie prolongée destiné à protéger tous les nourrissons pendant la première saison de circulation du VRS de leur vie.

