Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: données de phase III positives dans le myélome information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de résultats positifs pour l'essai de phase III IsKia, consacré au Sarclisa combiné à l'association carfilzomib-lénalidomide-dexaméthasone (KRd) dans le myélome multiple, lors du congrès de l'American Society of Hematology (ASH) 2023.



Cette combinaison a en effet amélioré significativement le taux de maladie résiduelle minimale négative des patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué, éligibles à une greffe, comparativement à l'association KRd seule.



Les profils de sécurité et de tolérance de Sarclisa observés dans le cadre de l'essai se sont montrés conformes au profil de sécurité observé dans le cadre des autres essais cliniques consacrés au Sarclisa et aucun nouveau signal de sécurité n'a été détecté.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.20%