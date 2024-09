Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: données de phase III contrastées dans la SEP information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de résultats de phase III positifs pour son tolebrutinib comme traitement de la sclérose en plaques secondairement progressive (SEP-SP) non active, mais plus mitigés dans la SEP récurrente-rémittente (SEP-RR).



Selon l'étude HERCULES, le produit a en effet satisfait au critère d'évaluation primaire et allongé le délai avant progression confirmée du handicap, comparativement à un placebo, chez des personnes présentant une SEP-SP non active.



En revanche, le critère d'évaluation primaire des études GEMINI 1 et 2 dans la SEP-RR, à savoir une réduction du taux de poussées annualisé, n'a pas atteint le seuil de signification statistique par rapport à Aubagio.



'L'analyse de six mois de données groupées relatives aux principaux critères d'évaluation secondaires a confirmé un allongement considérable du délai avant progression du handicap', précise toutefois Sanofi au sujet de GEMINI 1 et 2.



Les résultats de ces études de phase III seront présentés au congrès de l'ECTRIMS, qui se tiendra le 20 septembre prochain à Copenhague. Ils formeront la base des futures discussions avec les autorités réglementaires.





Valeurs associées SANOFI 101,20 EUR Euronext Paris 0,00%