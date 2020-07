Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : données de phase IIb positives pour le nirsevimab Cercle Finance • 30/07/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que son nirsevimab a permis de réduire les infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) nécessitant des soins médicaux chez des nourrissons prématurés en bonne santé dans le cadre d'un essai de phase IIb. Selon les résultats publiés dans le New England Journal of Médicine, le produit a ainsi permis de réduire de 70% les infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS et de 78% les hospitalisations pour une infection par le VRS. Le nirsevimab est un anticorps monoclonal anti-VRS à demi-vie prolongée qui est développé en partenariat avec AstraZeneca pour l'immunisation passive des nourrissons. Autrement dit, il leur est administré directement pour la prévention des infections par le VRS.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.10%