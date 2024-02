Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: données de phase II positives dans l'urticaire information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part des résultats de l'étude de phase II RILECSU montrant que son rilzabrutinib permet de réduire rapidement la sévérité des démangeaisons causées par l'urticaire chronique spontanée et d'améliorer significativement l'activité de la maladie chez l'adulte.



Ces résultats ont été présentés samedi sous forme de poster au Congrès 2024 de l'American Academy of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) qui se tient à Washington, et forment la base du programme de phase III qui devrait débuter en 2024.



'Les résultats d'essais pivots de phase III dans le traitement de la thrombocytopénie immunitaire et de phase II dans l'asthme, la maladie à IgG4 et l'anémie hémolytique auto-immune sont attendus en 2024', ajoute le géant de la santé.





