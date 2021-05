Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : données de phase I positives dans le cancer du sein Cercle Finance • 20/05/2021 à 07:08









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que des données de phase I de l'étude AMEERA-1 évaluant l'amcénestrant, un dérégulateur sélectif des récepteurs des oestrogènes expérimental par voie orale, seront présentées au Congrès annuel 2021 de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO). En association avec le palbociclib, le produit a permis une activité antitumorale encourageante chez des femmes post-ménopausées atteintes d'un cancer du sein ER+ HER2-, avec un taux de réponse objective de 34% et un taux de bénéfice clinique de 74%. Sanofi ajoute que le recrutement des patientes dans l'étude pivot (AMEERA-3) comparant l'amcénestrant à un traitement choisi par le médecin dans le traitement du cancer du sein ER+ est terminé et que ses résultats sont attendus au second semestre 2021.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.27%