Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: données de phase 1/2 positive dans la leucémie information fournie par Cercle Finance • 17/06/2024 à 13:12









(CercleFinance.com) - Innate Pharma annonce que de nouveaux résultats d'une étude de phase 1/2 en escalade de doses avec SAR'579, issu d'une collaboration avec Sanofi, ont été présentés ce dimanche au congrès annuel de l'European Hematology Association (EHA) 2024 à Madrid.



Ce candidat-médicament, le plus avancé de sa plateforme ANKET, continue ainsi de montrer un bénéfice clinique, des réponses durables ainsi qu'un profil de tolérance favorable chez des patients atteints de leucémie aigüe myéloïde en rechute / réfractaire (LAM R/R).



Pour rappel, cette étude menée par Sanofi évalue ce NK cell engager en monothérapie dans des cancers hématologiques à fort besoin médical, comprenant la LAM R/R, la leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B ou le syndrome myélodysplasique de haut risque.





Valeurs associées SANOFI 86.49 EUR Euronext Paris +0.07%