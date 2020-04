Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi distribuera cette année un dividende un peu supérieur à l'an dernier - pdt Sanofi France Reuters • 20/04/2020 à 09:07









PARIS, 20 avril (Reuters) - Sanofi SASY.PA distribuera cette année un dividende, pour un montant légèrement supérieur à celui versé au titre de l'exercice 2018 et inférieur à 4 milliards d'euros, a déclaré lundi le président de Sanofi France. "La distribution de dividende aura lieu (...). Ça sera un peu supérieur à l'année dernière, un peu en dessous de 4 milliards", a précisé Olivier Bogillot sur BFM TV. Le groupe pharmaceutique français a également décidé de faire un don de 100 millions d'euros "qui sera réparti entre les hôpitaux publics, les Ehpad et certaines entreprises du digital (...) qui vont travailler sur le COVID", a ajouté le dirigeant de Sanofi. (Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.48%