Sanofi: dévoile sa nouvelle identité visuelle 03/02/2022

(CercleFinance.com) - Sanofi dévoile aujourd'hui une nouvelle identité visuelle qualifiée ' d'audacieuse et fédératrice. '



Se présentant comme ' le fruit du rapprochement de multiples entreprises ' et comme ' un mélange de plusieurs cultures, identités et marques ', le laboratoire assure que sa nouvelle identité visuelle ' puise aux racines de cet héritage et, pour la première fois, rassemble les diverses entités qui ont écrit son histoire sous une seule et même marque. '



Le nouveau logo laisse apparaître le nom de la marque en noir, entouré de deux points violets.



Un logo qui ' incarne la vocation et l'ambition renouvelées de Sanofi et s'inspire des codes, à la fois simples et en mouvement, de l'industrie des nouvelles technologies ', insiste le laboratoire.