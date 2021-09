Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : des résultats positifs pour le vaccin à base ARNm information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Sanofi fait part de résultats intermédiaires positifs pour une étude de phase I/II consacrée à son candidat-vaccin Covid-19 à base d'ARN messager (ARNm), qui confirment le potentiel de la plateforme de Translate Bio récemment acquise. Ces données initiales de phase I/II ont ainsi montré un fort taux de séroconversion pour les trois doses testées, ainsi qu'un profil de tolérance comparable à celui d'autres vaccins Covid-19 à ARNm non modifié. Le groupe de santé a l'intention d'accélérer la transformation de la plateforme récemment acquise vers l'ARNm modifié, avec pour objectif un vaccin à ARNm modifié quadrivalent contre la grippe en phase clinique en 2022.

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.40%