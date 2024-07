Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: des nouvelles offres pour la Santé Grand Public? information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Sanofi aurait reçu de nouvelles offres pour le rachat de la division Santé Grand Public selon Bloomberg.



Advent International et PAI Partners seraient en liste dans le premier tour d'enchères pour la division Santé Grand Public du groupe indique l'agence de presse.



L'offre porterait sur une valorisation de 15MdsE (contre un montant 20Mds$ estimé auparavant).



'D'après le rapport de Bloomberg, Clayton Dubilier & Rice a également soumis une offre, alors que CVC Capital Partners et le consortium de Bain Capital / Cinven n'auraient pas soumis d'offres avant la date limite' souligne ce matin Invest Securities.



'L'objectif de Sanofi est de se séparer de cette division au 4ème trimestre 2024, soit via une cession, soit via une cotation indépendante' rajoute le bureau d'analyses.





