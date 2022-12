Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: des effets oculaires indésirables liés à Dupixent information fournie par Cercle Finance • 01/12/2022 à 14:07









(CercleFinance.com) - L'agence britannique du médicament a mis en garde les professionnels de santé contre des effets oculaires indésirables liés à l'utilisation de Dupixent, le traitement de l'eczéma et de l'asthme de Sanofi et Regeneron.



Dans un avis, la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) explique que le médicament est fréquemment associé à des cas de conjonctivite, de conjonctivite allergique, de prurit oculaire, de blépharite et de sécheresse oculaire.



L'agence de santé précise que ces réactions sont dans la plupart du temps légères, mais qu'elles sont susceptibles de devenir plus sérieuses si elles ne sont pas correctement prises en charge.



Dans ce contexte, la MHRA recommande aux médecins d'orienter leurs patients vers des professionnels de la vue pour la conduite d'examens ophtalmologiques dès que la situation leur semble nécessaire.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.77%