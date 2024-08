Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: des données d'étude positives pour Sarclisa information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 07:22









(CercleFinance.com) - Sanofi indique que selon l'étude de phase III GMMG-HD7, son traitement d'induction par Sarclisa a amélioré significativement la survie sans progression chez les patients atteints d'un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et éligibles à une transplantation.



En combinaison avec la léalidomide, le bortezomib et la dexaméthasone (RVd), il a en effet entraîné une réduction cliniquement et statistiquement significative de la progression de la maladie ou de la mort, par rapport à l'induction RVd.



'GMMG-HD7 est l'une des six études de phase III à rapporter des résultats positifs pour le Sarclisa dans le myélome multiple (MM), ce qui inclut quatre résultats positifs d'un quadruplet à base de Sarclisa en première ligne', souligne le groupe de santé.



Ces résultats renforcent le potentiel du Sarclisa en tant que traitement de fond lorsqu'ajouté au traitement standard actuel dans diverses populations de patients atteints de MM. Ils seront soumis pour présentation lors d'une prochaine réunion médicale.





