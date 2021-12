Sanofi: des analystes confirment leurs conseils information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 17:39

(CercleFinance.com) - Sanofi et GSK ont annoncé la semaine dernière qu'une dose unique de rappel de leur candidat-vaccin recombinant adjuvanté contre la Covid-19 a permis d'obtenir des réponses immunitaires fortes, selon les résultats préliminaires de l'essai clinique VAT0002.



Cet essai évaluant du vaccin en dose de rappel a montré une multiplication de l'ordre de neuf à 43 des anticorps neutralisants, quel que soit le vaccin reçu en primovaccination, dans toutes les tranches d'âge étudiées, ainsi qu'une bonne tolérance du vaccin de rappel.



L'essai de phase III se poursuit et ses résultats sont attendus au premier trimestre 2022. Sanofi et GSK entendent soumettre les données de leur vaccin de rappel aux autorités réglementaires dès l'obtention des résultats de phase III.



Suite à cette annonce, Jefferies réitère son conseil 'achat' et son objectif de cours de 120 euros sur Sanofi, après des données initiales encourageantes pour le vaccin Covid-19 comme rappel, qui augmente les anticorps neutralisants quels que soient l'âge des sujets et leurs vaccins antérieurs.



'Cependant, les résultats très attendus de la phase III chez les participants non vaccinés/non infectés sont retardés au premier trimestre 2022 car davantage d'événements d'infection sont nécessaires pour l'analyse', note toutefois le broker.



Oddo maintient pour sa part sa note de ' surperformance ' sur le titre Sanofi, avec un objectif de cours de 108 euros.



Sur le long terme, Sanofi table sur une croissance de l'activité Vaccins de 5-9 % sur la période 2018/25, quand le consensus est à 7,9 % et qu'Oddo est plus prudent, à 7,1 %.



' Les thématiques abordées sont en ligne avec les attentes actuelles. Nous ne voyons pas de changements fondamentaux dans les attentes du consensus sur la franchise suite au CMD ', conclut l'analyste.