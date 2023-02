Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: départ du responsable monde R&D information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que le Dr John Reed, responsable monde recherche et développement (R&D), quittera l'entreprise pour poursuivre une opportunité à l'extérieur de Sanofi. Pour rappel, il avait rejoint le géant français de la santé en 2018.



Le groupe ajoute avoir entamé le processus de recherche interne et externe pour la succession de John Reed, précisant que le Dr Dietmar Berger a accepté d'assurer l'intérim de la direction de l'organisation R&D.



Le Dr Berger est responsable monde développement et chief medical officer depuis qu'il a rejoint Sanofi en 2019, après une carrière dans diverses sociétés pharmaceutiques, notamment Genentech, Bayer et Amgen.





