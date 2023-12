Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : décroche vers 54,5E, surveiller 53,65E information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 13:56









(CercleFinance.com) - Sanofi décroche vers 54,5E et sort par le bas -sous 55E- d'un biseau (cela reste à confirmer en clôture), ce qui déclenche une 1ère alerte à la baisse, laquelle serait renforcée par la cassure du récent support des 83,65E du 15/11... prélude à un éventuel retracement du plancher annuel des 81,44E du 27 octobre dernier.





Valeurs associées SANOFI Euronext Paris -1.74%