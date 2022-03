Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi: décroche de -6% vers 88E, échec d'un essai 'phase 2' information fournie par Cercle Finance • 14/03/2022 à 09:36









(CercleFinance.com) - Sanofi subit un nouvel échec sous la forte résistance des 95E testée sans relâche depuis le 27 janvier (en dépit du conflit ukrainien) et dévisse de -6% vers 88E après l'annonce que l'essai clinique AMEERA-3 de phase II évaluant l'amcenestrant (traitement endocrinien destiné au cancer du sein) s'avère un échec.

Le titre ouvre un 'gap' sous 93,3E et retrouve ses plus bas niveaux depuis le 4 mars mais conserve une marge de sécurité par rapport au plancher des 84,9E du 7 mars (et plancher du 17/12).







