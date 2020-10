Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi : décision favorable de l'OEB face à Amgen Cercle Finance • 29/10/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la Chambre de recours technique de l'Office européen des brevets (OEB) a statué en sa faveur et celle de Regeneron, invalidant certaines revendications du brevet européen d'Amgen concernant les anticorps ciblant la PCSK9. Praluent continuera d'être disponible dans les pays européens où son utilisation et sa commercialisation sont approuvées. Cette décision fait suite à celle rendue en faveur de Sanofi et Regeneron en août 2019 par le Tribunal de district du Delaware, aux États-Unis.

